Amazon выпустила робототехнический жилет для защиты сотрудников от роботов

Amazon представила «роботизированную технологическую жилетку» на более чем 25 своих сайтах, стремясь повысить безопасность своих сотрудников, предупреждая роботов об их местонахождении.

Robotic Tech Vest больше похожа на пояс, чем на жилет. Он имеет встроенные датчики, которые предупреждают робота о присутствии человека, которые замедляют умную машину, чтобы предотвратить любые сбои. Датчики также работают с системой предотвращения столкновений роботов.

Исследования показывают, что столкновения и несчастные случаи с участием роботов происходят в основном в нестандартных условиях, когда работник временно находится в непосредственной близости, где непреднамеренные операции могут привести к травмам.