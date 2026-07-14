Американцы научились направлять солнечные лучи ночью

Американский стартап Reflect Orbital получил разрешение Федеральной комиссии по связи США на запуск первого экспериментального спутника с гигантским зеркалом, который предназначен для отражения солнечного света на Землю в ночное время. Несмотря на опасения астрономов по поводу возможного влияния технологии на наблюдения за космосом, проекту дали официальный зелёный свет. Аппарат будет оснащён отражающей поверхностью длиной около 18 метров. Основная задача спутника — перенаправлять солнечный свет на определённые участки Земли после наступления темноты.

Если испытания окажутся успешными, Reflect Orbital планирует развернуть масштабную группировку из 50000 спутников к 2035 году. По расчётам компании, такая система сможет освещать территории площадью до 5 километров в диаметре. Услуга будет предоставляться по запросу и сможет использоваться в самых разных сферах. В компании считают, что технология найдёт применение в солнечной энергетике, сельском хозяйстве, строительстве и аварийно-спасательных операциях. Например, дополнительное освещение может помочь спасателям быстрее находить пропавших людей, обеспечивать освещение улиц без дополнительных выбросов углекислого газа или позволять строительным бригадам безопасно работать ночью. Представители Reflect Orbital заявляют, что их цель заключается в том, чтобы сделать солнечный свет более доступным независимо от времени суток и географического положения.