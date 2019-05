Американская киберспортивная организация compLexity Gaming сменила девиз, логотип и игровую форму.

Теперь основными цветами клуба стали синий и белый, как у американской футбольной команды «Даллас Ковбойз», которая приобрела compLexity в ноябре 2017 года.

Новым девизом организации стал слоган This is Our Game («Это наша игра»).

СompLexity Gaming была основана в 2003 году. На сегодняшний день у организации есть составы в одиннадцати дисциплинах, а также команда стримеров и авторов контента.