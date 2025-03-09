Умное кольцо Black Shark Magic Ring 2 оценили в 105 долларов

Компания Black Shark объявила о выпуске смарт-кольца Black Shark Magic Ring 2, которое обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 105 долларов. Новинку оснастили корпусом массой 4 грамма в черной, серебристой, серой и золотой расцветках, круглосуточным отслеживанием ЧСС, уровня кислорода в крови, сожженных калорий и пройденных шагов, мониторингом качества и продолжительности сна, временем автономной работы от 7 до 10 дней или 70-90 дней с учетом зарядного футляра. Когда устройство дебютирует на международном рынке, пока не сообщается.

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