Английский язык для работы

Если изучить объявления на крупных сайтах по поиску работы, то во многих имеется требование «владеть иностранным языком». Этот навык открывает перед соискателями широкие возможности.

Основная – сотрудник может взаимодействовать с глобальными партнерами, а это значит, что перед ним открыты двери в крупнейшие международные организации.

Знать деловой английский – значит быть ценным для работодателя. Если не владеть иностранным языком, то это может стать серьезной преградой на пути к карьерному росту и более высокой оплате труда. А вот пользу этого навыка переоценить невозможно.

Преодоление профессиональных границ

Знание иностранного языка улучшает коммуникативные навыки: письма, говорения, чтения, слушания. Если сотрудник грамотно выражает свои мысли, то он сможет уверенно коммуницировать со специалистами из разных уголков мира. Это выгодно и для компании, и лично для него, потому что:

Ему доверяют более сложные проекты;

Его приглашают в международные конференции;

Он может стать участником профессиональных сообществ;

Ему становятся доступны актуальные образовательные ресурсы: книги, онлайн-журналы, сайты.

Общение с профессионалами своего дела открывает перед человеком перспективы для роста. Это приведет к появлению выгодных предложений не только по работе, но также по партнерству или открытию собственного бизнеса.

Уверенность в своих силах

Владение английским языком положительно влияет и на самооценку. Благодаря этому навыку, специалист начинает чувствовать себя в мультикультурной среде уверенно и свободно. Это позволит ему реализовать все свои амбиции и творческие цели.

В каких сферах особенно нужен иностранный язык?

Без английского языка будет трудно пробиться на руководящую должность в любой сфере. Разумеется, речь идет о крупных компаниях, стремящихся выйти на международный рынок. Но есть отрасли, где этот навык особенно важен, это:

Информационные технологии и кибербезопасность;

Финансовый сектор и банковское дело;

Рекламный бизнес и маркетинг;

Логистика и международные перевозки;

Консалтинг.

Особенно ценятся сотрудники, владеющие иностранным на уровне С1-С2. Именно «продвинутым» достаются самые выгодные заказы и руководящие должности. Но даже владение языком на уровне А1-А2 может поспособствовать надбавке к зарплате на 5-10%.

Заключение

Знание иностранного языка в современном мире – это ключ к карьерному успеху.

