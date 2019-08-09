Английский язык в Wall Street English – общайся легко!

Многие люди, знающие английский язык на «достаточном уровне», не решаются идти на курсы для его совершенствования. При этом они сталкиваются с тем, что навыки без развития ухудшаются, накапливаются и становятся «автоматическими» ошибки, которые никто не исправляет, стоит жёсткий «языковой барьер». Часто можно услышать: «Я всё почти понимаю, знаю грамматику, но, когда нужно говорить, – все слова и правила вылетают из головы».

Самый лучший вариант в этом случае – прийти на курсы изучения языка в школе Wall Street English. Курс ориентирован на то, чтобы с первого занятия избавить студента от языкового барьера. Во время обучения используется только английский язык, не только при общении с преподавателями, но и с сотрудниками центра. Это быстро формирует навыки беглой и свободной речи.

Занятия в Wall Street English проходят в небольших группах, от одного до четырёх человек, что обеспечивает персональный подход к каждому студенту. Кроме того, в этом случае, в отличие от занятий в больших группах, общей уровень не усредняется, никто не равняется на отстающих. Мини-группы в школе подбираются специально, исходя из уровня владения языком и целей каждого учащегося. Система Wall Street English включает в себя 20 различных программ, так что не вызывает проблем подобрать подходящую.

Уникальный метод обучения в школе Wall Street English включает в себя самые разные виды занятий: мультимедийные уроки и письменные упражнения на электронной платформе, курсы по грамматике, занятия с носителями языка, постоянную разговорную практику и многое другое.

Самое главное – это не просто школа, а целое англоязычное сообщество. В отзывах о курсах Wall Street English многие студенты отмечают особенную дружественную и весёлую атмосферу, комфортное общение как с преподавателями, так и с другими учащимися. Школа организует множество дополнительных активностей, в которых принимают участие и студенты, и сотрудники: разговорные клубы и киноклубы, зажигательные английские вечеринки и походы в музей, пикники, йога-клубы и спортивные соревнования. Благодаря этому студенты получают бесценный опыт неформального общения в интересных им сферах, встречаются с множеством интересных людей. Общение с преподавателями тоже становится расслабленным и дружеским, что улучшает качество общения и делает пребывание в школе приятным отдыхом, а не скучной «учёбой».

Говорите на английском легко и с удовольствием – с школой Wall Street English!