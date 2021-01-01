Anker представила Bluetooth-спикерфон PowerConf

Компания Anker представила спикерфон для аудио конференций. Bluetooth-спикерфон PowerConf создает идеальную среду для конференц-звонков и совещаний в любых условиях.

Устройство легко можно разместить в любом удобном месте или брать с собой благодаря компактному размеру. Anker PowerConf поставляется с чехлом для транспортировки. Спикерфон поддерживает платформы голосовой связи Skype, WebEx, GotoMeeting, Google Hangout, Facetime, Chromebox, а также Zoom.

PowerConf имеет шесть встроенных микрофонов, расположенных по кругу. Спикерфон подключается к ноутбуку или смартфону при помощи Bluetooth 5.0 или комплектного кабеля USB с поддержкой зарядки Anker PowerIQ.

Спикерфон Anker PowerConf обеспечивает до 24 часов автономной работы в режиме разговора. Емкость аккумулятора составляет 6700 мАч. Максимальная мощность динамика 3 Вт.

Anker PowerConf уже в продаже в России по рекомендованной розничной цене 9,990 рублей
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