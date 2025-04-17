Anker представила необычный 3D-принтер UV Printer E1

В отличие от промышленных решений, eufyMake запускает UV Printer E1 через кампанию на Kickstarter в конце этого месяца. Базовый комплект будет стоить 1899 долларов. Как и предполагает название, УФ-принтеры используют специальные чернила, которые мгновенно затвердевают под действием ультрафиолетового света. Этот способ делает отпечатки прочными и долговечными. Чтобы добиться объёмной текстуры, принтер наносит более толстый слой чернил, как в 3D-печати, а затем они постепенно затвердевают. В результате UV Printer E1 способен создавать рельеф глубиной до 5 мм. Принтер работает с самыми разными материалами — деревом, металлом, стеклом, кожей, акрилом (всё это можно разместить на подвижной платформе размером около 33 на 42 см). Весьма интересная штука.