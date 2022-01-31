AnkerWork выпустила универсальную панель B600 с камерой видеоконференций

AnkerWork B600 — это видеопанель для видеоконференций и удаленной работы. Она сочетает в себе камеру 2K, систему из четырех микрофонов, два динамика и светодиодную панель.

Универсальная панель AnkerWork B600 оснащена видеокамерой 2K с автофокусом, регулировкой угла обзора и улучшением изображения с использованием ИИ. Устройство имеет интеллектуальную технологию VoiceRadar, которая использует четыре высокочувствительных микрофона для улучшения качества речи. Встроенная конструкция световой панели сочетает в себе функции конфиденциальности и освещения. Есть два выделенных порта USB-C для зарядки и передачи данных, порт USB-A для подключения гарнитур и два динамика мощностью 2 Вт.

AnkerWork B600 можно купить за 219 долларов.