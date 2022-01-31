AnkerWork выпустила универсальную панель B600 с камерой видеоконференций

AnkerWork B600 — это видеопанель для видеоконференций и удаленной работы. Она сочетает в себе камеру 2K, систему из четырех микрофонов, два динамика и светодиодную панель.

Универсальная панель AnkerWork B600 оснащена видеокамерой 2K с автофокусом, регулировкой угла обзора и улучшением изображения с использованием ИИ. Устройство имеет интеллектуальную технологию VoiceRadar, которая использует четыре высокочувствительных микрофона для улучшения качества речи. Встроенная конструкция световой панели сочетает в себе функции конфиденциальности и освещения. Есть два выделенных порта USB-C для зарядки и передачи данных, порт USB-A для подключения гарнитур и два динамика мощностью 2 Вт.

AnkerWork B600 можно купить за 219 долларов.
Комментарии и отзывы AnkerWork B600
Представлена игровая карта захвата ASUS TUF Gaming Capture B…
Представлена игровая карта захвата ASUS TUF Gaming Capture BКомпания ASUS на выставке CES она продемонстрировала игровую карту захвата TUF Gaming Capture Box FHD120.…
Обзор Microsoft Modern USB-C Speaker (8KZ-00008). Спикер для…
Обзор Microsoft Modern USB-C Speaker (8KZ-00008). Спикер дляЗа прошедший год значительно возросла актуальность видеосвязи, удаленных конференций и совещаний. Это кас…
Обзор Microsoft Modern Webcam. Веб-камера для удаленной рабо…
Обзор Microsoft Modern Webcam. Веб-камера для удаленной рабоПрограммный комплекс Microsoft Teams за последние несколько лет набрал актуальности, и он часто используе…
AnkerWork выпустила универсальную панель B600 с камерой вид…
AnkerWork выпустила универсальную панель B600 с камерой видAnkerWork B600 — это видеопанель для видеоконференций и удаленной работы. Она сочетает в себе камеру 2K, …
EVGA анонсирует новую карту захвата XR1 PRO…
EVGA анонсирует новую карту захвата XR1 PROКомпания EVGA анонсировала новую карту захвата XR1 PRO для проведения прямых трансляций и стримов на проф…
MSI представила микрофон IMMERSE GV60…
MSI представила микрофон IMMERSE GV60MSI объявляет о выпуске нового микрофона для профессионального стриминга - IMMERSE GV60. …
Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкасто…
Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастоВ центре внимания сегодня конденсаторный микрофон с круговой направленностью. Redragon Blazar GM300 может…
Обзор Redragon Quasar 2 GM200-1. Недорогой USB-микрофон…
Обзор Redragon Quasar 2 GM200-1. Недорогой USB-микрофонТестируемый сегодня микрофон Redragon Quasar 2 GM200-1 использует для работы проводное подключение к USB-…
Обзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеровОбзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеров
Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастовОбзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастов
Обзор Thronmax Zoom S3-TM01. Микрофонная стойкаОбзор Thronmax Zoom S3-TM01. Микрофонная стойка
Обзор HIPER Broadcast Solo H-M005. Недорогой микрофон для удаленной работы и учебыОбзор HIPER Broadcast Solo H-M005. Недорогой микрофон для удаленной работы и учебы
Обзор Redragon Quasar 2 GM200-1. Недорогой USB-микрофонОбзор Redragon Quasar 2 GM200-1. Недорогой USB-микрофон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor