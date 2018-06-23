Анонсирован выход комбо-видеорегистратора Inspector Scat Se Q

Сигнатурное комбо-устройство со встроенной картографией Inspector Scat Se выходит на рынок с новой усовершенствованной версией Q. Модель 2018 года получила возможность снимать видео в Quad HD качестве. Как результат - видео, снятое в таком формате, является более четким, детализация повышена, объем получаемой информации увеличен. Inspector Scat Se версия Q оснащено новейшим передовым процессором Ambarella A12А35, сенсором Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″), сенсорным дисплеем 3,5″.

Функция картографии позволяет привязать устройство к электронной карте местности и правильно определить местонахождение транспортного средства на трассе или в черте населенного пункта для автоматического выбора режима чувствительности радарной части и порога скорости в соответствии с ограничением скорости на данном участке. Плоский рупор позволил модели иметь толщину всего 33 мм. В комплектацию устройства входят все необходимые для работы аксессуары (карта памяти в комплект не входит), включая скрытую проводку. Модель производится в Корее. Старт продаж - начало осени 2018.