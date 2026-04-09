Обзор Inspector Bravo S Pro. Сигнатурный комбо-видеорегистратор последнего поколения

Изучаемый сегодня сигнатурный комбо-видеорегистратор Inspector Bravo S Pro включает видеорегистратор и радар детектор. Используемая им сигнатурная технология обеспечивает снижение ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигнала радарных комплексов. Применяемый LNA-модуль усиливает сигналы лазерных измерителей и радарных комплексов К-диапазона, увеличивая дальность срабатывания. Оснащен Wi-Fiмодулем для связи со смартфоном на базе iOS или Android с обновлением базы радаров и камер, переносом файлов в память смартфона. Произведено в Южной Корее.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Покупатель видеорегистратора получает бонусом скоростную карту памяти объемом 32 Гбайт (предложение действует только при покупке на официальном сайте).

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кардридер для карты памяти, руководство пользователя, гарантийный талон и памятка по установке приложения.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет зафиксировать на лобовом стекле площадку крепления. Предварительно обрабатываем участок лобового стекла спиртовой салфеткой и прижимаем крепление на двухстороннем скотче.

Надежный способ крепежа в условиях переменчивого российского климата со сквозной подачей питания и магнитным замком. Снимается и ставится быстро, во время движения по неровным дорогам не дребезжит.

На время парковки снимаем только видеорегистратор, оставляя на стекле крепеж. К нему же подводится кабель питания. Владелец сможет организовать аккуратную укладку в салоне автомобиля, спрятав большую часть длины кабеля под обшивкой. У комплектного адаптера длина кабеля составляет 3 метра.

Мы установили устройство в верхней зоне лобового стекла, и он не перекрывал обзор, не мешал во время движения. При этом вся выводимая информация хорошо видна боковым зрением, а все важные уведомления дублируются звуком и голосом.

Корпус Inspector Bravo S Pro компактен. Выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Не подвержен загрязнению следами пальцев и пылью.

На стороне водителя цветной дисплей с диагональю 2.45 дюйма. Изображение с него хорошо читается под разными углами наклона, в дневное и ночное время. Под экраном группа из пяти кнопок.

На лицевой стороне объектив, оптическая группа которого собрана из шести стеклянных линз с ИК-слоем. Угол обзора 140 градусов, диафрагма F/2.0. Нанесен логотип бренда и название гаджета. В углу приемник патч-антенны.

Настройки

На правой грани слот под карту памяти формата microSD. В файловой системе FAT32 распознает microSDкарточки объемом до 32 Гбайт, exFAT– 64-256 Гбайт.Видеорегистратор предлагает детальные возможности по индивидуальной настройке. Меню на русском языке, структурировано на четыре основных раздела: радар-детектор, видеорегистратор, база данных, настройки.

Несколько режимов работы радар-детектора: IQ, Город, Город 1, Город 2, Трасса. Отдельные параметры порога скорости для движения по городу и трассе. Задержка приглушения, максимальный порог скорости, режим «не беспокоить».

Выбор разрешения и длительности съемки. Разный битрейт для роликов. Микрофон. Ручная корректировка экспозиции. Госномер.

Дистанция вывода оповещений для GPS-информатора. Скоростные лимиты. Отключение отдельных типов комплексов.

Софт

Набор системных настроек.Владелец Inspector Bravo S Pro сможет загрузить бесплатное приложение Inspector Wi-Fi Master на iPhone или на смартфон с Android. С помощью него можно проверить актуальность версии прошивки и базы данных. При подключении устройства нам было предложено обновить до актуальной.

С экрана смартфона можно проконтролировать съемку, сделать фотоснимок, остановить или запустить съемку.

Радар-детектор

Доступен весь набор настроек с выбором параметров работы видеорегистратора. Здесь также удобное структурированное меню. Выбранные файлы можно просмотреть, удалить или защитить от перезаписи. Файлы так же можно перенести в памяти смартфона.

Устройство поддерживает несколько режимов работы радар-детектора и GPS-информатора, а также ручную корректировку параметров. Мы тестировали в режиме IQ, автоматически определяющим нахождение в городе и на трассе, подбирая оптимальный пресет под условия эксплуатации. Этот сигнатурный радар-детектор, с предустановленной обновляемой базой «сигнатур» известных комплексов, включающий расширенный список используемых в России и СНГ комплексов. Сигнатурная технология позволяет эффективно фильтровать ложные срабатывания, включая помехи от датчиков дверей, датчиков мертвых зон, шлагбаумов и дверей, вышек сотовой связи.

О сигналах от переносных и стационарных комплексов с активным излучением радар-детектор предупреждает заблаговременно, обнаруживает сигналы разных систем, а дальность сработки позволяет при необходимости скорректировать скоростной режим. Отлично работает устройство с маломощными радарами КОРДОН, СКАТ, ОСКОН. Помимо сработок на активное излучение, используется база данных стационарных точек. Так выводятся предупреждения по фотокомплексам, как пример, контроль стоп-полосы, выделенной линии и других. База данных GPS-координат обновляется регулярно.

Видеосъемка

Дневная съемка Inspector Bravo S Pro

Ночная съемка Inspector Bravo S Pro

Итоги

Видеорегистратор Inspector Bravo S Pro ведет съемку в разрешении FullHD с битрейтом до 18 Мбит/с. Высокая детализация снимаемых видео с хорошей читаемостью номерных знаков при разных условиях освещения. В этом устройстве используется связка из высокопроизводительного процессора iCatch SPCA6350M и матрицы SOIJX-F22.Inspector Bravo S Pro –сигнатурный комбо-видеорегистратор последнего поколения с эффективным детектированием малошумных комплексов благодаря технологии LNA, фильтрацией помех и съемкой в высоком разрешении. Приложение для смартфона, магнитное крепление с возможностью поворота устройства на 360 градусов, детальные настройки для возможности подготовки работы «под себя», голосовые уведомления и компактные габариты делают Inspector Bravo S pro надежным помощником автомобилиста как при повседневных поездках, так и в дальних путешествиях.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".