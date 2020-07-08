Анонсирована веб-камера Creative Live! Cam Sync 1080p

Creative Technology объявляет о выпуске новой веб-камеры Creative Live! Cam Sync 1080p. Она оснащена Full HD сенсором, широкоугольной оптикой и двойным микрофоном, что обеспечивает великолепное качество видео и связи. Объектив укомплектован специальной крышкой для защиты приватности, а универсальный штатив позволяет разместить камеру в нужном положении и под идеальным углом.

Creative Live! Cam Sync 1080p совместима с UVC, что избавляет пользователя от необходимости устанавливать дополнительные драйверы. Камера работает в режиме plug-and-play с ПК и Mac. Creative Live! Cam Sync 1080p будет доступна в России в течение лета по ориентировочной стоимости 3990 руб.