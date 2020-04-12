Apple временно открыла бесплатный доступ к Apple TV+

2020-04-12, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Apple TV+; [21]
Компания Apple приняла решение временно открыть бесплатный доступ к Apple TV+.

Из-за карантина и пандемии коронавируса, пользователи Apple TV+ смогут без оформления подписки посмотреть восемь проектов. На какой срок компания Apple открыла бесплатный доступ, к сожалению неизвестно.

Смотреть бесплатно можно будет контент через приложение Apple TV на iPhone, iPad, Mac и через приставку Apple TV, а также на сайте сервиса. При этом пользователи по-прежнему смогут оформить пробную подписку на семь дней или получить бесплатный год подписки при покупке новых устройств Apple. После окончания пробного периода стоимость доступа к сервису в России составит 199 рублей в месяц.

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