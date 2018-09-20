AverMedia провела презентацию своих актуальных продуктов

18 сентября в Москве состоялась поистинне редкое событие, а именно презентация продуктов AverMedia.

Компания занимается производством мульдимедийного обородувания, которые можно применить в сферах образования, трансляций мероприятий, видеоконференций, медицине и тд. Для этого компания имеет в своем арсенале специализированные камеры, видео сервера, кодировщики, приемники, гарнитуры, саундбары.

Презентация же была больше посвящена продуктам для стриминга — картам видеозахвата. Они позволяют вести трансляции с ПК и Консолей и одновременно все записывать.

На данный момент AverMedia имеет три карты видеозахвата: Live Gamer Portable 2 Plus, Live Gamer Ultra и Live Gamer 4K. Все они поставляются вместе с фирменным софтом AVerMedia RECentral, который позволяет вести запись со стрима, удалять задний фон, разгружать ЦПУ и вести мультиплатформенный стрим.

Live Gamer Portable 2 Plus

Live Gamer Portable 2 Plus может записывать видео в разрешении FullHD 60 FPS, но способна пропускать через себя видео в 4K разрешении 60 FPS. Ее неотъемлемым плюсом является наличие слота для карты памяти, что дает возможность записывать видео без ПК. Из разъемов она имеет вход под наушники и USB 2.0.

Live Gamer 4K

Данная карта видеозахвата является флагманским решением AverMedia и идеально подойдет для профессиональных стримеров. Она способна стримить в 4K разрешении 60 FPS или в FulHD 240 FPS. Поключение осуществляется по разъему PCI-e x4 Gen 2 прямо во внутрь ПК. Для дополнительной эстетики карта имеет многоцветную подсветку. Данная карта поставляемая вместе с программой CyberLink PowerDirector 15, которая позволяет редактировать видео в 4K разрешении.

Для повышения качества видео, стримеры могут купить фирменную гарнитуру, саундбар и веб-камера.