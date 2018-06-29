AverMedia выпустила платы захвата которые записывают в 4K

Live Gamer 4K (GC573)

AverMedia несколько недель назад объявила о выпуске новой серии карт захвата Live Gamer 4K, которая способна записывать 4K, а также передавать HDR, теперь карта доступна примерно за 299 долларов США. Эти карты также могут записывать Full HD со скоростью до 240 кадров в секунду для беспрепятственного захвата каждого кадра из современных высокопроизводительных игровых систем.Top of Line Tech: Флагманская плата захвата AVerMedia, способная обрабатывать любую игру с ультравысоким разрешением и частотой кадров и с ультранизкой задержкой4Kp60 HDR: захват с высоким динамическим диапазоном для более ярких белых, более темных черных и более широкой цветовой гаммы в целом, значительно превосходящий стандарт 4K, при 60 кадрах в секундуСпособ подключения: через внутренний формат PCI Express x4 Gen2Максимум. Разрешение сквозной передачи: 2160p60 HDR / 1440p144 / 1080p240Максимум. Разрешение захвата: 2160p60 HDR / 1440p120 / 1080p240MSRP: 299,99 долл. США

Live Gamer ULTRA (GC553)

Подключение через: интерфейс USB 3.1 (Gen 1) Type-CМаксимум. Разрешение сквозной передачи: 2160p60 HDR / 1440p144 / 1080p240Максимум. Разрешение захвата: 2160p30 / 1440p60 / 1080p120MSRP: 249,99 долл. США

Live Gamer EXTREME 2 (GC551)

Подключение через: интерфейс USB 3.1 (Gen 1) Type-C, поддерживающий как ПК, так и Mac через протокол UVCМаксимум. Разрешение сквозной передачи: 2160p60Максимум. Разрешение захвата: 1080p60MSRP: 179.99 долларов США