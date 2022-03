Basemark запускает первый в мире кроссплатформенный тест трассировки лучей - GPUScore Relic of Life

Компания Basemark запустила сегодня GPUScore, совершенно новый набор для тестирования производительности GPU для широкого спектра устройств, от смартфонов до высококлассных игровых ПК. GPUScore поддерживает все современные графические API, такие как Vulkan, Metal и DirectX, а также операционные системы, такие как Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

GPUScore будет состоять из трех разных наборов тестов. Сегодня был запущен первый из них под названием Relic of Life. В ближайшие месяцы Basemark представит два других пакета тестирования GPUScore. Relic of Life идеально подходит для тестирования графических процессоров дискретных видеокарт высокопроизводительных игровых ПК. Он требует аппаратного ускорения трассировки лучей, поддерживает Vulkan и DirectX и доступен как для Windows, так и для Linux. GPUScore: Relic of Life — идеальный эталон для сравнения производительности ускоренной трассировки лучей Vulkan и DirectX. GPUScore разработан в тесном сотрудничестве с участниками нашей программы разработки тестов, включая ARM, Imagination Technologies, Mediatek, NVIDIA, Qualcomm и Samsung. Тесное сотрудничество с ведущими мировыми производителями графических процессоров обеспечивает максимальную надежность, качество и объективность теста.