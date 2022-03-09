Basemark запускает первый в мире кроссплатформенный тест трассировки лучей - GPUScore Relic of Life

Компания Basemark запустила сегодня GPUScore, совершенно новый набор для тестирования производительности GPU для широкого спектра устройств, от смартфонов до высококлассных игровых ПК. GPUScore поддерживает все современные графические API, такие как Vulkan, Metal и DirectX, а также операционные системы, такие как Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

GPUScore будет состоять из трех разных наборов тестов. Сегодня был запущен первый из них под названием Relic of Life. В ближайшие месяцы Basemark представит два других пакета тестирования GPUScore. Relic of Life идеально подходит для тестирования графических процессоров дискретных видеокарт высокопроизводительных игровых ПК. Он требует аппаратного ускорения трассировки лучей, поддерживает Vulkan и DirectX и доступен как для Windows, так и для Linux. GPUScore: Relic of Life — идеальный эталон для сравнения производительности ускоренной трассировки лучей Vulkan и DirectX. GPUScore разработан в тесном сотрудничестве с участниками нашей программы разработки тестов, включая ARM, Imagination Technologies, Mediatek, NVIDIA, Qualcomm и Samsung. Тесное сотрудничество с ведущими мировыми производителями графических процессоров обеспечивает максимальную надежность, качество и объективность теста.
Комментарии и отзывы Basemark
Новые функции OneNote, анонсированные Microsoft…
Новые функции OneNote, анонсированные MicrosoftСегодня Microsoft раскрыла более подробную информацию о новых функциях, которые вы можете ожидать в своем…
Twitter расширяет функцию отрицательного ответа…
Twitter расширяет функцию отрицательного ответаTwitter начал тестировать функцию голосования против ответов в июле прошлого года, которая сейчас распрос…
Instagram тестирует Stories с вертикальной прокруткой…
Instagram тестирует Stories с вертикальной прокруткойInstagram тестирует новую вертикальную прокрутку для Stories в Турции и Бразилии. Это поставит сенсорное …
Объявлены планы выпуска платформы Microsoft Dynamics 365 и P…
Объявлены планы выпуска платформы Microsoft Dynamics 365 и PMicrosoft сегодня опубликовала свои планы выпуска первой волны для Dynamics 365 и Power Platform на 2022 …
Twitter тестирует новую функцию «Статьи»…
Twitter тестирует новую функцию «Статьи»Твиттер за эти годы увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы в том,…
Firefox Focus для Android теперь не позволяет веб-сайтам отс…
Firefox Focus для Android теперь не позволяет веб-сайтам отсFirefox всегда заботился о конфиденциальности, поэтому имеет смысл добавить одну из его лучших функций в …
TikTok тестирует возрастные ограничения для рекомендаций…
TikTok тестирует возрастные ограничения для рекомендацийTikTok начинает тестировать функцию возрастного ограничения некоторых типов контента в своем приложении н…
UL Benchmarks представил новый тест 3DMark Speed ​​Way Bench…
UL Benchmarks представил новый тест 3DMark Speed ​​Way BenchUL Benchmarks подготовила новый графический тест для видеокарт сегмента энтузиастов, чтобы показать вам, …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor