Беспроводной принтер HP Tango X выполняет голосовые команды

Многие принтеры являются громоздкими и скучными машинами, но это не про HP Tango X. Компактный принтер, совместимый с AirPrint, который делает все возможное, чтобы замаскироваться под книгу, когда он не используется. Принтер имеет размеры около 15 дюймов в ширину, 8 дюймов в глубину и 3 дюйма в высоту и поставляется с льняным чехлом - доступным в сером или темно-синим цвете.

HP Tango X обладает множеством интеллектуальных функций, таких как голосовое управление. Удобство является основным принципом дизайна Tango X, и вы можете подключить его к своему смартфону с помощью встроенного двухдиапазонного Wi-Fi и легко печатать фотографии или документы. Устройство является полностью беспроводным принтером, и управлять им по USB невозможно. Вы можете управлять им с помощью приложения HP Smart на устройстве Android или iOS, которое можно использовать для печати изображений, хранящихся в облаке.

Принтер способен производить черно-белую печать разрешением 1200x1200 т/д и цветную разрешением 4 800x1200 т/д. Он используют технологию струйной термопечати HP, и компания заявляет, что скорость печати составляет до 11 стр/мин для черно-белой и до 8 стр/мин для цветной печати. HP Tango X стоит 199 долларов, а версия принтера в комплекте с обложкой обойдется в $200.