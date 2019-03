Бета-версия Steam Link Anywhere обеспечивает потоковую передачу компьютерных игр

Valve значительно расширила свой сервис потоковой передачи игр.

В преддверии конференции разработчиков игр 2019 года компания объявила о выпуске Steam Link Anywhere, новой функции, которая позволит геймерам получать удаленный доступ и играть в свои любимые игры практически на любой машине со Steam с подключением к Интернету. В настоящее время бета-версия Steam Link Anywhere доступна на устаревшем оборудовании Steam Link или через приложение Steam Link. После установки приложение делает вашу игровую библиотеку доступной для вас где угодно. Это означает, что вы можете передавать свои любимые игры со своего основного компьютера на другой компьютер, устройство Android или телевизионную приставку Android TV. Apple по-прежнему блокирует приложение Steam, поэтому вы пока не сможете играть в игры на iOS или Apple TV. Ранее приложение работало только в доме человека на устройствах, подключенных к той же сети. Единственные требования для работы Steam Link Anywhere - это хорошая скорость загрузки вашего хост-компьютера и надежное сетевое соединение для устройства, на котором вы играете.