Bтоги продаж рынка печатных устройств за 2024 г в России

По результатам 2024 года рынок принтеров и МФУ (многофункциональных устройств) вырос на 12% в выручке (c 50 до 56 млрд руб.) и на 42% в количестве (с 2,3 до 3,3 млн шт.), такие данные приводит пресс-служба М.Видео. В топ-3 по продажам всех печатных устройств, по количеству и выручке, входят бренды Pantum, Mi и Fujifilm. Pantum предлагает широкий ассортимент лазерных принтеров и МФУ, в то время как Mi и Fujifilm специализируются преимущественно на портативных фотопринтерах.

Лидерские позиции Pantum связывают с ростом доверия к китайским производителям. Бренд грамотно выстраивает ценовую политику, предлагает сбалансированное соотношение цены и качества, активно продвигается в корпоративном сегменте. Представители ДНС также отмечают наличие клиентской поддержки и удобные перезаправляемые картриджи, которые позволяют сделать печать более экономичной.В то же время, у принтеров зафиксировано падение цены на 35% (до 7.5 тыс. руб.), у МФУ – значительно меньше, всего на 5%. По данным Ozon наибольшей популярностью среди печатных устройств для дома пользуется техника в ценовом сегменте до 25 тысяч рублей – на нее приходится 90% всех продаж.МФУ остаются самым популярным выбором в категории решений для печати, их доля на рынке доходит до 80%. Пресс-служба М.Видео отмечает, что годовой рост продаж в данной категории составил 17% в количестве (с 1,4 до 1,6 млн шт.) и 11% в выручке (с 39 до 44 млрд руб.). Популярность этих устройств объясняется по-разному: среди основных причин указывают стабильное наличие товара, а также сохранение устойчивой ценовой позиции, несмотря на внешние факторы. Сами МФУ давно зарекомендовали себя как оптимальный выбор для среднего и малого бизнеса, а также сегмента B2B.