Canon представила компактный фотопринтер SELPHY CP1500

Компания Canon объявила о выпуске компактного фотопринтера под названием SELPHY CP1500.

SELPHY CP1500 выполнен в стильном и компактном дизайне. Благодаря своим размерам, устройство можно брать с собой в дорогу. Фотопринтер печатает предлагает печать стандартного размера 4 на 6 дюймов, а процесс печати занимает 41 с. Также в SELPHY CP1500 с помощью дополнительной кассеты (продается отдельно) можно печатать карты размером 2,1 на 3,4 дюйма и квадратные этикетки 2,1 x 2,1 дюйма.

Canon SELPHY CP1500 подключается к смартфону по беспроводной сети. Фотопринтер Canon SELPHY CP1500 появится в продаже в октябре по цене 139 долларов.