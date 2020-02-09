Canon представила лазерный принтер imageClass MF267dw

Canon imageClass MF267dw представляет собой лазерный принтер с функциями сканирования, печати и копирования. Обеспечивает автоматическую подачу документов и встроенный факс.

Принтер совместим с Windows, macOS и Linux. Основной лоток для бумаги вмещает 250 листов. Есть дополнительный лоток для полноразмерной бумаги, например фирменные бланки. Автоматическая подача документов позволяет копировать и сканировать стопку страниц за одну операцию.

Canon imageClass MF267dw подключается к ПК с помощью USB или Wi-Fi, а также кабеля Ethernet. Принтер имеет большой 3,6-дюймовый дисплей с сенсорным интерфейсом.