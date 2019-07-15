Canon выпустила обновленную линейку лазерных принтеров imageCLASS MF

Canon обновила линейку цветных лазерных принтеров imageCLASS четырьмя новыми многофункциональными моделями: MF641Cw , MF643Cdw , MF645Cx и MF746Cx, по ценам от $ 500.

Называя их расширенными версиями предыдущих серий MF630 и MF730, MF746Cx, являющаяся самой совершенной моделью серии, имеет максимальную скорость печати 27 страниц в минуту. Он также поставляется с поддержкой NFC, многоцелевым лотком на 50 листов и возможностью подачи на 550 листов. Он предназначен для более высокого объема печати в 4000 страниц, в то время как другие модели имеют рекомендуемый ежемесячный объем до 2500 страниц. MF643Cdw и MF645Cx также не являются медленными. Оба способны на печать на 21 стр/Мин, по сравнению с 18 стр/Мин на MF633Cdw и MF635Cx, которые они заменяют. Даже запись MF641Cw может сделать 18ppm.

Также, четыре новинки имеют несколько общих функций, в том числе гигабитный Ethernet и Wi-Fi, лоток на 250 листов и 5-дюймовый цветной сенсорный экран. Они также используют ту же цветовую технологию V2, которая используется в устройствах Canon imageRUNNER ADVANCE 3 поколения и обеспечивают максимальное эквивалентное разрешение печати 1200 x 1200 точек на дюйм.

MF641Cw и MF643Cdw - это устройства 3-в-1, которые могут печатать, сканировать и копировать, при этом основными отличиями являются дополнительный автоподатчик документов на 50 листов (ADF), поддержка языка печати PCL 6 и автоматический дуплекс функция печати, которую имеет MF643Cdw.

MF645Cx и MF746Cx - это устройства 4-в-1 с дополнительной функцией факса, и оба могут выполнять автоматическую двустороннюю печать и имеют АПД, который поддерживает двустороннее сканирование за один проход. Есть поддержка Adobe PostScript 3.

Чтобы помочь пользователям работать умнее и эффективнее, все четыре принтера оснащены небольшими приложениями, которые помогают автоматизировать общие рабочие процессы, а также часто используемых форм, хранящихся на устройстве, для быстрого поиска и распечатки. Canon imageCLASS MF641Cw, MF643Cdw, MF645Cx и MF746Cx обойдутся в $ 479, $ 529, $ 599 и $ 899 соответственно.