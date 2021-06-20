Cougar представила микрофон для стримеров Screamer-X

Cougar представила студийный микрофон Screamer-X для стримеров и создателей контента.

Cougar Screamer-X - это всенаправленный USB-микрофон с функцией шумоподавления. Капсулы Triple Integrated с возможностью поворота на 360 градусов обеспечивают чистый, мягкий и нейтральный звук. Микрофон отличается интуитивно понятным и удобным управлением.

Двойные фильтры позволяют точно улавливать голосовое содержание без шума, такого как ветер, взрыв жестких букв. Резиновые амортизаторы дополнительно поглощают вибрацию. Основание оснащено подсветкой RGB. Подвесной держатель микрофон в комплект не входит.

Screamer-X использует соединение USB-C и поддерживается компьютерами Mac и Windows. Стоимость микрофона компания Cougar не раскрыла.