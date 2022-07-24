Creative Technology запускает цифровую веб-камеру Creative Live! Cam Sync V3

Представлена новейшая цифровая веб-камера Creative Live! Cam Sync V3.

Новейшая цифровая веб-камера, совместимая с UVC, поддерживает разрешение потокового вещания 2K QHD (2560 x 1440) и 4-кратным цифровым зумом. Веб-камера полностью регулируется с горизонтальным вращением на 360° и наклоном на 30°, а объектив обеспечивает угол обзора до 95°. Расширенные настройки, такие как яркость/контрастность, баланс белого и компенсация контрового света, также можно настроить с помощью приложения Creative. Встроенная крышка объектива легко защищает конфиденциальность и защищает от пыли.

Creative Live! Cam Sync V3 имеет двойные встроенные всенаправленные микрофоны, чтобы улавливают речь четко и точно. Cam Sync V3 — это просто идеальная веб-камера, которая хорошо выглядит и отлично звучит в любой ситуации. Новинка уже доступна по рекомендованной розничной цене 129 евро.