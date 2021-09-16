Creative объявила о выпуске USB-микрофона Creative Live! Mic M3

Creative Technology объявила о выпуске Creative Live! Mic M3, USB-микрофона с функцией plug-and-play, который позволяет пользователям записывать и звучать профессионально во стриминга, игр или конференций.

Creative Live! Mic M3 предлагает пользователям большую гибкость в различных сценариях использования, поскольку в него интегрировано два 14-миллиметровых конденсаторных капсюля для двух типов полярности, кардиоидной и всенаправленной, которые можно легко переключать с помощью ручки управления. Кардиоидный паттерн лучше всего подходит для записи одного человека, например для стриминга, поскольку это режим с фронтальной фокусировкой, и его лучше всего использовать для захвата звуков, издаваемых непосредственно перед микрофоном. С другой стороны, шаблон Omni — это универсальный режим, который лучше подходит для захвата звуков одинаково со всех сторон и отлично подходит для использования с группами, например, для записи подкаста с двумя или тремя ведущими.

Creative Live! Поддерживает запись с высоким качеством до 24 бит / 96 кГц. Mic M3 предлагает более высокую четкость записи, чтобы добавить изюминку звука в прямые трансляции пользователя, подкасты, конференц-звонки или даже просто повседневные разговоры. Кроме того, микрофон также оснащен специальной кнопкой отключения звука и функцией мониторинга микрофона в реальном времени, что позволяет пользователям легко вносить изменения на ходу.

USB-микрофон Creative Live! имеет встроенный порт для наушников, съемный поп-фильтр и регулируемую настольную подставку.

Creative Live! Mic M3 будет доступен в России в ближайшее время по цене 4990 рублей.
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