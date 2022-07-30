Цветной принтер Huawei PixLab V1 получил HarmonyOS 3.0

Huawei представила первый цветной принтер PixLab V1 на основе операционной системы HarmonyOS 3.0.

Huawei PixLab V1 - это струйный цветной принтер, поддерживающий настройку цвета 3D Lut, отслеживание цветовой температуры и градацию апертуры. PixLab V1 поддерживает функцию стирания рукописного ввода с помощью ИИ и может автоматически стирать рукописный текст перед печатью.

Новинка поддерживает технологию Hyper Terminal которая позволяет печатать с мобильного телефона. Благодаря поддержке HarmonyOS 3.0 новый цветной струйный принтер обладает множеством интересных функций. PixLab V1 предлагает как удаленную печать, так и печать в одно касание. Он предлагает интеллектуальную антиблокировку.

Цена цветного принтера Huawei PixLab V1 не раскрыта.