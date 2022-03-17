DJI объявила о выпуске нового дрона 21 марта

DJI объявила дату запуска нового дрона, запланированную на 21 марта. Мероприятие, запланированное в 09:00 по восточному времени (13:00 UTC), будет проводится подразделением DJI Enterprise. Компания подтвердила, что представит серию Mini 3. Однако, по слухам, это произойдет в апреле, а не 21 марта.

Предположительно, следующий продукт DJI будет «для повседневных героев» — термин, который компания объявила. В ноябре DJI анонсировала потребительские дроны Mavic 3 и Mavic 3 Cine. Пока неясно, чем Mavic 3 Enterprise будет отличаться от своих потребительских аналогов, но его оболочка просочилась в сеть.

Источник считает, что DJI может выпустить M30, еще один беспилотник, о котором ходили слухи в Twitter. Сообщается, что DJI M30 будет совместим с RC Plus, контроллером со встроенным дисплеем, несколькими джойстиками и несколькими кнопками, среди прочих функций.

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