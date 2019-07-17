Для чего нужны ли роботы-скалолазы на Марсе?

Нынешние марсоходы, такие как «Кьюриосити», не умеют взбираться на вертикальные поверхности.Но космическое агентство NASA завершила испытания робота-скалолаза под названием LEMUR. Он успешно поднялся на одну из гор США при помощи шипастых рук, и нашел окаменелые останки древних водорослей — значит, ему под силу даже поиск жизни на Марсе.

Робот LEMUR разрабатывается космическим агентством уже давно. Уже в 2013 году он мог карабкаться по вертикальным поверхностям при помощи своих рук, которые цепляются за неровности на скалах при помощи сотен крючков. Благодаря им, в ходе последнего испытания, робот смог вскарабкаться на реальную скалу и найти на ней окаменелые останки водорослей, которые произрастали 500 миллионов лет назад. К сожалению, заняться поиском древних животных он уже не сможет, потому что проект LEMUR отныне считается закрытым. Аппарат не будет отправлен на Марс, но на его основе уже создаются другие марсоходы-скалолазы. Одним из них является роботизированный червь Ice Worm, который умеет подниматься по ледяным скалам, опираясь на проделываемые в них глубокие отверстия.

Также для поиска останков жизни на марсианских скалах может использоваться робот RoboSimian, который входит в наш список лучших спасателей человеческих жизней. Он похож на гигантского паука, который при помощи четырех своих ног может легко передвигаться по каменистым местностям — инженеры вполне могут научить его подниматься на горы.