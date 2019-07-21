Домашний робот Amazon

В скором будущем компания Amazon может начать продавать домашнего робота под названием Vesta. Он будет размером с пятилетнего ребенка, и самостоятельно передвигаться по дому при помощи четырех колес.

Разработчики назвали его в честь древнеримской богини Весты, которая считается хранительницей домашнего очага. Робот вряд ли сможет протирать пыль и мыть полы, но наверняка будет способен включать музыку и подсказывать хозяевам рецепты блюд, и охранять дом при помощи встроенной камеры.Все это робот будет уметь благодаря встроенному голосовому помощнику Alexa. голосовые ассистенты устанавливаются в домашние колонки, которые большую часть времени стоят на столе. Встроив ассистента внутрь передвижного робота, Компания хочет сделать так, чтобы он всегда находился рядом с пользователем. Вероятно, он будет оснащен большим дисплеем, при помощи которого люди смогут искать информацию в интернете и общаться с родственниками по видеосвязи. Домашний помощник будет перемещаться по дому самостоятельно, аккуратно объезжая все препятствия. В этом ему, как и беспилотным автомобилям, будут помогать встроенные в корпус датчики приближения и разнообразные камеры.