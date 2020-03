Доступен новый драйвер GeForce Game Ready версии 442.50

Компания Nvidia выпустила обновление версии 442.50 драйвера GeForce Game Ready. Драйвер предлагает поддержку для мониторов оснащенных технологией G-Sync, список пополнился мониторами AOC AG271FZ2, AOC AG271F1G2 и ASUS PG43U.

Новый драйвер предлагает поддержку таких игр ARK: Genesis Part 1 и The Division 2: Warlords of New York. Также будет предложено обновление для четвертого сезона игры APex Legends.

Для получения нового обновления вам необходимо скачать его с официального сайта компании или обновить драйвер программное обеспечения GeForce Experience.