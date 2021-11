Dreame объявила о старте продаж двух новых моющих пылесосов

Бренд Dreame, который специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, объявляет о старте продаж в России двух новых революционных моделей пылесосов для сухой и влажной уборки — Dreame Wet and Dry Vacuum H11 и Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max. Новинки отлично справляются со всеми типами загрязнений и позволяют собрать мусор, удалить пятна и вытереть пролитую жидкость.

Dreame Wet and Dry Vacuum H11: эффективный и тихий пылесос с функцией самоочищения

Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H11 радикально меняет традиционную модель уборки полов — с его помощью сухую и влажную уборку можно выполнить за один проход. Устройство помогает избавиться от грязных следов, волос, крошек, кофейной гущи, засохших пятен от кетчупа, пролитой каши или даже спагетти на полу.

Новинка оборудована сразу двумя резервуарами. Первый, объёмом 900 мл, предназначен для чистой воды, которую пылесос при уборке непрерывно распыляет вместе с чистящим средством на вращающуюся щётку. Второй бак, объёмом 500 мл, собирает грязную воду со щётки, обеспечивая дополнительную чистоту.Примечательно, что мыть вручную щётки не придётся. Пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H11 оснащён функцией самоочистки в режиме реального времени и — дополнительно — режимом глубокой очистки, который можно включить при установке на док-станцию. Устройство само произведёт тщательную очистку и быструю сушку щётки.Мощность двух электрических моторов новинки — 170 Вт, а ёмкость аккумулятора — 2500 мАч. Это позволяет использовать его в течение 30 минут для уборки площади 160 кв. м. Уровень шума при работе не превышает 76 дБ.

Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max: интеллектуальное энергосбережение

Управлять пылесосом можно как при помощи интеллектуального светодиодного экрана, так и посредством голосовых команд (устройство поддерживает русский язык). Эта функция будет особенно удобна для людей с проблемами со зрением, например, пожилых.Отличительная особенность пылесоса Dreame Wet and Dry Vacuum H11 — маневренность, благодаря которой он легко перемещается по полу. Весит устройство при этом всего 4,6 кг.От предыдущей модели пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max отличается наличием более продвинутых функций. Так, устройство обладает возможностью автоматически регулировать мощность всасывания в зависимости от вида загрязнения, которое пылесос распознаёт сам и экономить заряд.

Мощность электрических двигателей пылесоса — 200 Вт, а ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Таким образом, устройство отлично подходит для больших домов: заряда хватает на работу в течение 36 минут, чего достаточно для уборки площади до 200 кв. м.Вес модели Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max — 4,65 кг. Пылесос очень устойчив и может стоять в вертикальном положении самостоятельно — без использования базы и без необходимости прислонять его к стене.

Цены

Фотографии новинок доступны по ссылкам: Dreame Wet and Dry Vacuum H11, Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max.Продажи пылесосов для сухой и влажной уборки Dreame Wet and Dry Vacuum H11 и Dreame Wet and Dry Vacuum H11 Max в России стартуют 11 ноября 2021 года на сайте AliExpress по специальной цене от 22 561 рублей и 30 665 рублей соответственно, данная скидка в 26% будет действовать 11 и 12 ноября (включительно).