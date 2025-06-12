Anker отзывает миллион батарей PowerCore 10000

Компания Anker объявила об отзыве портативного аккумулятора PowerCore 10000 из-за возможной неисправности литий-ионной батареи, которая может представлять пожарную опасность. Судя по информации из сети, на данный момент поступило уже 19 сообщений о возгораниях и взрывах, вызвавших небольшие ожоги и ущерб имуществу на сумму свыше 60700 долларов. Отзыв затрагивает около 1158000 устройств, проданных через интернет-магазины Amazon, Newegg и eBay с июня 2016 по декабрь 2022 года. Распознать такую батарею можно по логотипу Anker, выгравированному сбоку, и номеру модели A1263, указанному на нижней грани устройства. Однако отзыв касается только тех аккумуляторов, которые были проданы в США и имеют соответствующие серийные номера. Проверить, подпадает ли ваше устройство под отзыв, можно на официальном сайте Anker.

Пользователям предлагается на выбор — подарочная карта на 30 долларов (примерная стоимость аккумулятора — 27 долларов) для покупок на официальном сайте Anker или бесплатная замена на обновлённую модель Anker PowerCore 10000. Новый аккумулятор оснащён индикатором заряда и шнуром-брелоком с USB Type-C. Этот случай также служит напоминанием о том, что внешние аккумуляторы и резервные батареи со временем могут становиться опасными, особенно если они эксплуатируются уже много лет. Если вы замечаете перегрев, вздутие или другие аномалии, стоит немедленно прекратить использование и утилизировать устройство, дабы не рисковать.