Дрон DJI Mavic Air 2 оснащается 48 мегапиксельной камерой

Дрон DJI Mavic Air 2 официально опубликовал свои характеристики. Дрон оснащен емкостным аккумулятором, позволяющий находиться в воздухе до 34 минуты.

Складная конструкция позволяет его носить с собой. Вес составляет 570 грамм. Передняя панель дрона оснащена камерой которая снимает видео с разрешением 4K. Снимки фотографий в полете получаются очень качественные.

Благодаря качественному соединению, DJI Mavic Air 2 позволяет управлять им на расстоянии до 10 км. Контроллер удобный, никаких антен, смартфон устанавливается на специальное надежное крепление.