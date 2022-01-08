EVGA анонсирует новую карту захвата XR1 PRO

Компания EVGA анонсировала новую карту захвата XR1 PRO для проведения прямых трансляций и стримов на профессиональном уровне.

Карта захвата отличается простой настройкой, подключи и транслируй. Устройство позволяет стримить контент мгновенно без задержек или захватывать и записывать видео с разрешением 4K при 30 кадрах в секунду. К EVGA XR1 PRO можно подключите видеокамеру или цифровую зеркальную камеру для организации веб-конференций, совещаний, лекций или семинаров с высоким качеством видео. Карта захвата оснащена настраиваемой подсветкой, а также есть встроенные элементы управления аудиомикшером. EVGA XR1 PRO сертифицирован для OBS.

Стоимость и доступность карты захвата производитель не раскрыл.