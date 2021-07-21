Elgato выпустила веб-камеру Facecam

Elgato объявила о выпуске веб-камеры Facecam.

Elgato Facecam оснащена линзами ELGATO PRIME состоящая из восьми элементов. Все они обеспечивают превосходное качество видео. Веб-камера получил сверхбыстрый процессор, который работает умнее, чтобы ваше видео выглядело красиво. Кроме того, устройство позволяет сохранять настройки прямо в камеру, благодаря флэш-памяти.

Elgato Facecam использует интерфейс подключения USB 3.0. Камеру можно закрепить на мониторе или к специальному креплению. Facecam предлагает угол обзора 82 градуса и оптимизированный фиксированный фокус для идеального контента. Устройство поддерживает разрешение 1080p в 60 кадров в секунду.

Веб-камера Elgato Facecam продается по цене 199 долларов.