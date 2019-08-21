Elgato запускает карту захвата 4K60 Pro MK.2

2019-08-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Elgato 4K60 Pro MK.2; [48]

Компания Elgato, ведущий поставщик оборудования и программного обеспечения для создателей контента, сегодня объявила о выпуске Elgato 4K60 Pro MK.2, не оказывая существенного влияния на производительность системы. По словам производителя, новая карта с интерфейсом PCIe x4 предлагает «наивысший уровень функциональности в своем классе», может обрабатывать 4K при 60 Гц, и эта модель также поддерживает HDR10 с 10-битным цветом.

Обработка изображений возможна в h.264 и в h.265 с HDR. На обратной стороне имеет вход и выход HDMI. Максимальный битрейт этой модели составляет 140 мегабит в секунду, отчасти благодаря подключению pcie x4. Производитель отмечает, что поддержка большого числа комбинаций разрешения и частоты обновления, включая 1080p при 240 Гц или 1440p при 144 Гц, позволяет играть с высокой частотой кадров даже при параллельном захвате видео на конфигурации из двух ПК.

Цена

По словам Elgato, он получит рекомендованную розничную цену в 250 евро, что на 50 евро меньше стоимости его предшественника. Также новая карта имеет двухлетнюю гарантию.

Комментарии и отзывы Elgato 4K60 Pro MK.2
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