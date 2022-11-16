Elgato запускает контроллер Stream Deck + для стриминга

Компания Elgato объявила о запуске нового контроллера Stream Deck + для стриминга.

Stream Deck + оснащен ЖК-клавишами, циферблатами и сенсорной полосой и предлагает более быстрое, плавное и интуитивно понятное взаимодействие с приложениями для проведения прямых трансляций. Контроллер Stream Deck + улучшает рабочий процесс, от создания контента, подкастинга и прямых трансляций до редактирования фотографий, графического дизайна и многого другого.

Новое устройство компании Elgato легко интегрируется с программным обеспечением Camera Hub, Control Center и Wave Link, чтобы управлять звуком, VST-эффектами и так далее.

Подключение Stream Deck + к ПК или Mac осуществляется с помощью прилагаемого кабеля USB-C — USB-A.

Контроллер Elgato Stream Deck + поступит в продажу в ближайшее время. Цену модели производитель не раскрывает.

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