Endgame Gear анонсировала USB-микрофон XSTRM

Endgame Gear расширяет ассортимент периферийных устройств представив USB-микрофон - XSTRM.

Микрофон Endgame Gear XSTRM имеет треугольный цельнометаллический корпус. 20-миллиметровый позолоченный электретный конденсаторный капсюль обеспечивает реалистичный звук студийного качество с частотой дискретизации 192 кГц, 24 бита.

Микрофон имеет разъем USB-C для подключения по принципу plug and play с Windows 10/11 и Mac OS X, а также есть разъем для наушников 3,5 мм для прямого мониторинга с нулевой задержкой. Кроме того, XSTRM оснащен RGB-подсветкой с 12 режимами. Другие возможности включают: сенсорную кнопку отключения звука, магнитный поп-фильтр, индикатор усиления и уровня с G-сенсором и крепление с резьбой 3/8 дюйма для установки на пантограф.

USB-микрофон Endgame Gear XSTRM поступит в продажу в ближайшее время по цене около 149 долларов.