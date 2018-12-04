Epson добавляет две модели к своей растущей линейке принтеров

2018-12-04, Автор - Anna; Продукт - EcoTank L5190 и EcoTank L1110 ; [104]
Не так давно Epson объявила о выпуске двух новых моделей принтеров EcoTank L-series для типовых чернил - L1110 и L519. Оба принтера для струйной печати имеют скорость печати ISO до 10 ipm и 5.0 ipm для моно и цветной печати. Оба EcoTanks имеют ультравысокую производительность печати до 4500 черно-белых страниц и до 7500 цветных страниц , а также поддерживают печать фотографий без полей до 4R.

EcoTank L5190 является моделью более высокого класса. Это многофункциональное устройство с функциями печати, сканирования, копирования и факса, а также имеет разрешение печати, достигающее 5,760 x 1,440 dpi. L5190 оснащен проводным Ethernet и Wi-Fi подключением, 1,44-дюймовым цветным ЖК-дисплеем. Он не только обеспечивает высокоскоростную печать, но и обладает устройством подачи документов на 30 листов.

L1110 является печатной машиной. Компактный персональный принтер, который подключается к ПК через USB, имеет лоток для бумаги на 100 листов и поддерживает печать фотографий без рамки 4R. Epson EcoTank L5190 и L1110 теперь доступны в магазинах и стоят по цене $ 399 и $ 199. Оба устройства поставляются с гарантийным сроком на 2 года или по достижению пробега в 30 000 страниц.

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