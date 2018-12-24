Фотопринтер Canon помещается в вашем кармане

Canon PV-123 Mini Photo Printer - это маленький принтер, который умещается в вашем кармане и позволяет распечатывать фотографии со смартфона, где бы вы ни находились. Его размер всего 12 x 8 см и вес всего 160 г.

В мини-фотопринтере Canon используется технология печати Zink, что означает отсутствие грязных чернильных картриджей. Получаются глянцевые 2 x 3-дюймовые фотографии. PV-123 имеет встроенный аккумулятор, который позволяет печатать до 20 фотографий с полным зарядом. Он подключается к вашему смартфону по Bluetooth. Вы можете применять фильтры, текст, фоторамки, творческие штампы к вашим фотографиям с помощью приложения Canon Mini Print. Другие забавные опции включают в себя дополненную реальность и возможность создавать коллажи или разделять одно изображение на несколько фотографий.

Помимо использования встроенной в приложение камеры, вы также можете распечатывать фотографии из своей учетной записи в социальных сетях. Устройство доступно по цене $ 189, а каждый пакет фотобумаги Zink (20 листов) обойдется в еще $15.