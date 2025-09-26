Google научила роботов искать информацию в сети

Google DeepMind заявила, что её обновлённые модели искусственного интеллекта позволяют роботам выполнять более сложные задачи и даже обращаться к интернету за помощью. На пресс-брифинге руководитель направления робототехники компании Каролина Парада пояснила, что новые модели работают совместно и дают роботам возможность «продумывать несколько шагов вперёд», прежде чем действовать в реальном мире. Система основана на недавно представленных Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5 — обновлённых версиях моделей, впервые показанных в марте. Если раньше роботы могли выполнять простые действия вроде складывания бумаги или расстёгивания молнии на сумке, то теперь они способны сортировать бельё по светлым и тёмным цветам, собирать чемодан с учётом погоды в Лондоне или, например, разделять мусор, компост и перерабатываемые отходы на основе поиска в интернете с учётом конкретных требований региона.

По словам Парады, до этого модели хорошо справлялись с выполнением одной инструкции за раз, но теперь переходят от единичных команд к настоящему пониманию и решению задач в физическом мире. Для этого роботы используют улучшенную модель Gemini Robotics-ER 1.5, чтобы сформировать представление об окружающей среде, а также задействуют цифровые инструменты вроде Google Search для получения дополнительной информации. Затем Gemini Robotics-ER 1.5 преобразует найденные данные в инструкции на естественном языке — и робот их понимает.