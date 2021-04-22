Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором

Прошедший 2020 год заставил задуматься о качестве воздуха в квартире не только тех кто страдает от аллергии и заболеваний дыхательной системы, но и всех. Именно чистый воздух позволяет заметно снизить риск заражения респираторными заболеваниями. Тестируемый сегодня очиститель HIPER Purifier ION mini v1 оснащен группой фильтров, задерживающих пыль, аллергены и поддерживает функцию ионизации.

HIPER Purifier ION mini v1

Помимо этого он оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой управления с помощью приложения.

Комплектация

HIPER Purifier ION mini v1

Упакован в коробку с удобной ручкой для транспортировки. На боковых гранях нанесены данные по особенностям работы и поддерживаемым технологиям. Комплект включает набор фильтров, руководство пользователя и силовой кабель с евровилкой.

HIPER Purifier ION mini v1

Внешний вид

Выполнен в корпусе цилиндрической формы. Нейтральный внешний вид, позволяет гармонично вписать его в разный тип интерьера.

HIPER Purifier ION mini v1

Белоснежный пластик с матовым покрытием. Визуально производит приятное впечатление. Не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев.

HIPER Purifier ION mini v1

На основании скрывается крышка с отсеком со съемным фильтром. Открывается поворотом против часовой стрелки. В закрытом состоянии прижимается плотно.

HIPER Purifier ION mini v1

Нижняя часть корпуса из прозрачного пластика, позволяющего контролировать степень загрязнения фильтра.

HIPER Purifier ION mini v1

Вентиляционная решетка радиальной формы на верхней грани. В HIPER Purifier ION mini v1 она подсвечивается.

HIPER Purifier ION mini v1

В центре островок со светодиодными индикаторами и сенсорными кнопками. С помощью них можно менять скорость вентилятора, выключить/включить, задать таймер. Отдельная кнопка для отключения подсветки, может быть полезно в ночное время при эксплуатации в спальне.

HIPER Purifier ION mini v1

Кабель питания съемный. Его длина позволяет разместить устройство на удалении от розетки.

Софт

Для управления, как и в случае с изученным ранее Hiper Heater mini H1, используется приложение Hiper IoT. Добавление проходит в виде наглядных подсказок. По итогу успешного завершения подключается к домашней беспроводной сети Wi-Fi.

HIPER Purifier ION mini v1

Отображается отдельной строкой. При использовании нескольких устройств удобнее будет присвоить имя.

HIPER Purifier ION mini v1

В окне управления HIPER Purifier ION mini v1 выводится текущая погода. Кнопка выключения или включения.

HIPER Purifier ION mini v1

Три скорости работы: малая, средняя и высокая.

HIPER Purifier ION mini v1

Таймер на 4 или 8 часов.

HIPER Purifier ION mini v1

В отдельной вкладке можно включить ионизацию.

Google Home

Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Google, Apple, Mail.ru и Яндекс. Мы у себя активно используем Алису и Google Home. Предлагаем рассмотреть на примере Google.

HIPER Purifier ION mini v1

После проведения авторизации можно выбрать имя и комнату размещения. Устройство отображается в виде характерной для очистителей воздуха иконке. Есть возможность включить и выключить голосом. Работают команды стабильно.

HIPER Purifier ION mini v1

Тесты

Оснащается HIPER Purifier ION mini v1 многоступенчатым фильтром. Это предварительный фильтр, отсеивающий крупные загрязнения, угольный для связывания вредных химических соединений, а также HEPA H13. Отсеивает он 99.98% загрязнений. Рассчитан он 2200 часов. Сброс ресурса проходит вручную через приложение.

HIPER Purifier ION mini v1

Оптимально его включать в режим 24/7. Так достигается максимальная эффективность, но для экономии ресурса можно ставить таймер с автоматическим отключением через 4 или 8 часов.

HIPER Purifier ION mini v1

Помимо этого есть функция ионизации. Заряженные ионы связывают пыль, грибки, сигаретный дым и заставляют их оседать, повышая качество очистки воздуха. Помимо этого сказывается благотворно на качестве сна и работоспособности.

HIPER Purifier ION mini v1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER Purifier ION mini v1 – умный очиститель воздуха с технологией ионизации. К его преимуществам отнесем недорогой сменный фильтр с высоким ресурсом службы, сенсорное управление, таймер, регулируемую скорость, приложение для смартфона, а также интеграцию в систему умного дома.
HIPER Purifier ION mini v1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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