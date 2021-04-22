Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором

Помимо этого он оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой управления с помощью приложения.
Комплектация
Упакован в коробку с удобной ручкой для транспортировки. На боковых гранях нанесены данные по особенностям работы и поддерживаемым технологиям. Комплект включает набор фильтров, руководство пользователя и силовой кабель с евровилкой.
Внешний видВыполнен в корпусе цилиндрической формы. Нейтральный внешний вид, позволяет гармонично вписать его в разный тип интерьера.
Белоснежный пластик с матовым покрытием. Визуально производит приятное впечатление. Не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев.
На основании скрывается крышка с отсеком со съемным фильтром. Открывается поворотом против часовой стрелки. В закрытом состоянии прижимается плотно.
Нижняя часть корпуса из прозрачного пластика, позволяющего контролировать степень загрязнения фильтра.
Вентиляционная решетка радиальной формы на верхней грани. В HIPER Purifier ION mini v1 она подсвечивается.
В центре островок со светодиодными индикаторами и сенсорными кнопками. С помощью них можно менять скорость вентилятора, выключить/включить, задать таймер. Отдельная кнопка для отключения подсветки, может быть полезно в ночное время при эксплуатации в спальне.
Кабель питания съемный. Его длина позволяет разместить устройство на удалении от розетки.
СофтДля управления, как и в случае с изученным ранее Hiper Heater mini H1, используется приложение Hiper IoT. Добавление проходит в виде наглядных подсказок. По итогу успешного завершения подключается к домашней беспроводной сети Wi-Fi.
Отображается отдельной строкой. При использовании нескольких устройств удобнее будет присвоить имя.
В окне управления HIPER Purifier ION mini v1 выводится текущая погода. Кнопка выключения или включения.
Три скорости работы: малая, средняя и высокая.
Таймер на 4 или 8 часов.
В отдельной вкладке можно включить ионизацию.
Google HomeПоддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Google, Apple, Mail.ru и Яндекс. Мы у себя активно используем Алису и Google Home. Предлагаем рассмотреть на примере Google.
После проведения авторизации можно выбрать имя и комнату размещения. Устройство отображается в виде характерной для очистителей воздуха иконке. Есть возможность включить и выключить голосом. Работают команды стабильно.
ТестыОснащается HIPER Purifier ION mini v1 многоступенчатым фильтром. Это предварительный фильтр, отсеивающий крупные загрязнения, угольный для связывания вредных химических соединений, а также HEPA H13. Отсеивает он 99.98% загрязнений. Рассчитан он 2200 часов. Сброс ресурса проходит вручную через приложение.
Оптимально его включать в режим 24/7. Так достигается максимальная эффективность, но для экономии ресурса можно ставить таймер с автоматическим отключением через 4 или 8 часов.
Помимо этого есть функция ионизации. Заряженные ионы связывают пыль, грибки, сигаретный дым и заставляют их оседать, повышая качество очистки воздуха. Помимо этого сказывается благотворно на качестве сна и работоспособности.
ИтогиHIPER Purifier ION mini v1 – умный очиститель воздуха с технологией ионизации. К его преимуществам отнесем недорогой сменный фильтр с высоким ресурсом службы, сенсорное управление, таймер, регулируемую скорость, приложение для смартфона, а также интеграцию в систему умного дома.
HIPER Purifier ION mini v1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".