Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором

Прошедший 2020 год заставил задуматься о качестве воздуха в квартире не только тех кто страдает от аллергии и заболеваний дыхательной системы, но и всех. Именно чистый воздух позволяет заметно снизить риск заражения респираторными заболеваниями. Тестируемый сегодня очиститель HIPER Purifier ION mini v1 оснащен группой фильтров, задерживающих пыль, аллергены и поддерживает функцию ионизации.

Комплектация

Помимо этого он оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой управления с помощью приложения.

Упакован в коробку с удобной ручкой для транспортировки. На боковых гранях нанесены данные по особенностям работы и поддерживаемым технологиям. Комплект включает набор фильтров, руководство пользователя и силовой кабель с евровилкой.

Внешний вид

Выполнен в корпусе цилиндрической формы. Нейтральный внешний вид, позволяет гармонично вписать его в разный тип интерьера.

Белоснежный пластик с матовым покрытием. Визуально производит приятное впечатление. Не подвержен загрязнению пылью и следами пальцев.

На основании скрывается крышка с отсеком со съемным фильтром. Открывается поворотом против часовой стрелки. В закрытом состоянии прижимается плотно.

Нижняя часть корпуса из прозрачного пластика, позволяющего контролировать степень загрязнения фильтра.

Вентиляционная решетка радиальной формы на верхней грани. В HIPER Purifier ION mini v1 она подсвечивается.

В центре островок со светодиодными индикаторами и сенсорными кнопками. С помощью них можно менять скорость вентилятора, выключить/включить, задать таймер. Отдельная кнопка для отключения подсветки, может быть полезно в ночное время при эксплуатации в спальне.

Софт

Кабель питания съемный. Его длина позволяет разместить устройство на удалении от розетки.Для управления, как и в случае с изученным ранее Hiper Heater mini H1 , используется приложение Hiper IoT. Добавление проходит в виде наглядных подсказок. По итогу успешного завершения подключается к домашней беспроводной сети Wi-Fi.

Отображается отдельной строкой. При использовании нескольких устройств удобнее будет присвоить имя.

В окне управления HIPER Purifier ION mini v1 выводится текущая погода. Кнопка выключения или включения.

Три скорости работы: малая, средняя и высокая.

Таймер на 4 или 8 часов.

Google Home

В отдельной вкладке можно включить ионизацию.Поддерживается интеграция с голосовыми ассистентами Google, Apple, Mail.ru и Яндекс. Мы у себя активно используем Алису и Google Home. Предлагаем рассмотреть на примере Google.

После проведения авторизации можно выбрать имя и комнату размещения. Устройство отображается в виде характерной для очистителей воздуха иконке. Есть возможность включить и выключить голосом. Работают команды стабильно.

Тесты

Оснащается HIPER Purifier ION mini v1 многоступенчатым фильтром. Это предварительный фильтр, отсеивающий крупные загрязнения, угольный для связывания вредных химических соединений, а также HEPA H13. Отсеивает он 99.98% загрязнений. Рассчитан он 2200 часов. Сброс ресурса проходит вручную через приложение.

Оптимально его включать в режим 24/7. Так достигается максимальная эффективность, но для экономии ресурса можно ставить таймер с автоматическим отключением через 4 или 8 часов.

Помимо этого есть функция ионизации. Заряженные ионы связывают пыль, грибки, сигаретный дым и заставляют их оседать, повышая качество очистки воздуха. Помимо этого сказывается благотворно на качестве сна и работоспособности.

Итоги

HIPER Purifier ION mini v1 – умный очиститель воздуха с технологией ионизации. К его преимуществам отнесем недорогой сменный фильтр с высоким ресурсом службы, сенсорное управление, таймер, регулируемую скорость, приложение для смартфона, а также интеграцию в систему умного дома.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".