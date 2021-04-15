Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей

Несмотря на то, что на большей части территории России уже в скором времени отопительный сезон будет завершен, актуальность поддержания комфортного климата в квартире и доме остается всегда. Плюс еще стартует дачный сезон 2021 года, и для тех, кто проводит время за городом, необходимо продумать вопрос обогрева домика. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об обогревателе, это Hiper Heater mini H1 с поддержкой возможности интеграции в «умный дом» с голосовым управлением.

Hiper Heater mini H1 обзор

Его уже можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 10 390 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Упакован в коробку вытянутой формы из эко-картона. На основании нанесены технические данные и ключевые характеристики. Комплект включает пульт ДУ, настенный монтажный комплект, ножки, заземляющие кабели, руководство пользователя и гарантийный талон.Основная часть выполнена из металла. Выбран универсальный и нейтральный вариант с окрашенным в белый цвет корпусом.

Подойдет как для домашней эксплуатации, так и для установки в офисе. Внимание к себе не привлекает.

Для него предлагается два варианта размещения. Это напольное с помощью двух пластиковых ножек. Ставятся они вручную в паз на основании.

А также возможность зафиксировать на стене. Для этого в комплекте идет весь необходимый крепеж.

На верхней и нижней гранях у Hiper Heater mini H1 вентиляционная решетка. При работе за счет нагрева радиатора внутри осуществляется круговорот движения воздуха. Холодный поступает с основания и, прогреваясь, поднимается.

На лицевой панели выведен цифровой дисплей. Интересно реализована подсветка, за счет белого света и правильно подобранной яркости, ее хорошо видно как в дневное, так и ночное время. При этом она не раздражает при использовании в спальне во время сна.

Управление сенсорное. Группа кнопок в виде символьной индикации расположена над дисплеем.

В комплекте с обогревателем идет компактный пульт ДУ для управления режимами, температурой нагрева. С него же можно выключить подсветку дисплея.

Длина корпуса – 1000 мм, высота 167 мм, толщина – 87 мм. Весит корпус 3.9 килограмма.

Софт

Для дистанционного управления используется приложение Hiper IoT, доступное для iOS и Android. После регистрации аккаунта можно приступать к добавлению устройства. Представлен весь список моделей. Проходит процесс добавлением данных беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц.

Устройству присваивается имя. Само окно управления с тематическим оформлением. Выглядит привлекательно.

С этого экрана можно задать нужную температуру, а также просмотреть текущую. Меняется шагом в 1 градус.

Четыре режима обогрева: малый, средний, высокий и оттаивание.

Можно задать таймер для работы.

Яндекс.Алиса

Приглушение экрана и блокировка от детей. Несколько устройств, например, датчики можно связывать в сценарии. Срабатывают переданные команды быстро.Hiper Heater mini H1 поддерживает интеграцию в умный дом Яндекс с голосовым помощником Алиса. Для появления в списке необходимо предоставить доступ к библиотеке устройств.

Для обогревателя выбирается имя на русском языке, комната размещения. После этого он выводится в списке остальных устройств. С этого экрана можно в один клик включить или выключить обогреватель.

В окне управления выводится необходимый температурный режим работы.

Hiper Heater mini H1 с Алисой

Выведен общий список команд для быстрого освоения. Помимо выбора температуры, можно сделать холоднее или теплее, узнать текущий статус, задать таймер. Проблем с этим способом управления в ходе тестов выявлено не было. С примером работы можно ознакомиться в ролике ниже.

Оснащение и работа

Мощность Hiper Heater mini H1 составляет 1000 Вт. Он рассчитан на помещения до 16 квадратных метров. Диапазон регулировки от 5 до 45 градусов. Минимальный порог в 5 можно использовать как резервное отопление при проблемах с котлом в частном доме или как вариант для базового поддержания температуры в дачном домике или бане с целью предотвращения замерзания воды в трубах.

Итоги по Hiper Heater mini H1

Работает обогреватель бесшумно. Относится к конвекционному типу. Посторонние запахи замечены не были. Подключается к евророзетке с заземлением. Внешняя поверхность обогревателя не обжигает руки.Hiper Heater mini H1 – конвекционный обогреватель с возможностью дистанционного управления через приложение, а также интеграцию с ключевыми голосовыми помощниками, включая русскоговорящие Алиса и Маруся, диапазон регулировки температуры в широком диапазоне, связка работы между датчиками и другими устройствами в сценариях, аккуратный внешний вид и два варианта установки, информативный дисплей с сенсорным управлением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".