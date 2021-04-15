Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей

Несмотря на то, что на большей части территории России уже в скором времени отопительный сезон будет завершен, актуальность поддержания комфортного климата в квартире и доме остается всегда. Плюс еще стартует дачный сезон 2021 года, и для тех, кто проводит время за городом, необходимо продумать вопрос обогрева домика. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об обогревателе, это Hiper Heater mini H1 с поддержкой возможности интеграции в «умный дом» с голосовым управлением.

Hiper Heater mini H1

Его уже можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 10 390 рублей.

Hiper Heater mini H1 обзор

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы из эко-картона. На основании нанесены технические данные и ключевые характеристики. Комплект включает пульт ДУ, настенный монтажный комплект, ножки, заземляющие кабели, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Основная часть выполнена из металла. Выбран универсальный и нейтральный вариант с окрашенным в белый цвет корпусом.

Hiper Heater mini H1

Подойдет как для домашней эксплуатации, так и для установки в офисе. Внимание к себе не привлекает.

Hiper Heater mini H1

Для него предлагается два варианта размещения. Это напольное с помощью двух пластиковых ножек. Ставятся они вручную в паз на основании.

Hiper Heater mini H1

А также возможность зафиксировать на стене. Для этого в комплекте идет весь необходимый крепеж.

Hiper Heater mini H1

На верхней и нижней гранях у Hiper Heater mini H1 вентиляционная решетка. При работе за счет нагрева радиатора внутри осуществляется круговорот движения воздуха. Холодный поступает с основания и, прогреваясь, поднимается.

Hiper Heater mini H1

На лицевой панели выведен цифровой дисплей. Интересно реализована подсветка, за счет белого света и правильно подобранной яркости, ее хорошо видно как в дневное, так и ночное время. При этом она не раздражает при использовании в спальне во время сна.

Hiper Heater mini H1

Управление сенсорное. Группа кнопок в виде символьной индикации расположена над дисплеем.

Hiper Heater mini H1

В комплекте с обогревателем идет компактный пульт ДУ для управления режимами, температурой нагрева. С него же можно выключить подсветку дисплея.

Hiper Heater mini H1

Длина корпуса – 1000 мм, высота 167 мм, толщина – 87 мм. Весит корпус 3.9 килограмма.

Hiper Heater mini H1

Софт

Для дистанционного управления используется приложение Hiper IoT, доступное для iOS и Android. После регистрации аккаунта можно приступать к добавлению устройства. Представлен весь список моделей. Проходит процесс добавлением данных беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц.

Hiper Heater mini H1

Устройству присваивается имя. Само окно управления с тематическим оформлением. Выглядит привлекательно.

Hiper Heater mini H1

С этого экрана можно задать нужную температуру, а также просмотреть текущую. Меняется шагом в 1 градус.

Hiper Heater mini H1

Четыре режима обогрева: малый, средний, высокий и оттаивание.

Hiper Heater mini H1

Можно задать таймер для работы.

Hiper Heater mini H1

Приглушение экрана и блокировка от детей. Несколько устройств, например, датчики можно связывать в сценарии. Срабатывают переданные команды быстро.

Яндекс.Алиса

Hiper Heater mini H1 поддерживает интеграцию в умный дом Яндекс с голосовым помощником Алиса. Для появления в списке необходимо предоставить доступ к библиотеке устройств.

Hiper Heater mini H1

Для обогревателя выбирается имя на русском языке, комната размещения. После этого он выводится в списке остальных устройств. С этого экрана можно в один клик включить или выключить обогреватель.

Hiper Heater mini H1

В окне управления выводится необходимый температурный режим работы.

Hiper Heater mini H1

Выведен общий список команд для быстрого освоения. Помимо выбора температуры, можно сделать холоднее или теплее, узнать текущий статус, задать таймер. Проблем с этим способом управления в ходе тестов выявлено не было. С примером работы можно ознакомиться в ролике ниже.

Hiper Heater mini H1 с Алисой

Оснащение и работа

Мощность Hiper Heater mini H1 составляет 1000 Вт. Он рассчитан на помещения до 16 квадратных метров. Диапазон регулировки от 5 до 45 градусов. Минимальный порог в 5 можно использовать как резервное отопление при проблемах с котлом в частном доме или как вариант для базового поддержания температуры в дачном домике или бане с целью предотвращения замерзания воды в трубах.

Hiper Heater mini H1

Работает обогреватель бесшумно. Относится к конвекционному типу. Посторонние запахи замечены не были. Подключается к евророзетке с заземлением. Внешняя поверхность обогревателя не обжигает руки.

Итоги по Hiper Heater mini H1

Золото. Выбор редакции MegaObzorHiper Heater mini H1 – конвекционный обогреватель с возможностью дистанционного управления через приложение, а также интеграцию с ключевыми голосовыми помощниками, включая русскоговорящие Алиса и Маруся, диапазон регулировки температуры в широком диапазоне, связка работы между датчиками и другими устройствами в сценариях, аккуратный внешний вид и два варианта установки, информативный дисплей с сенсорным управлением.
Hiper Heater mini H1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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