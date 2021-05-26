HIPER представила линейку микрофонов для стриминга

Бред HIPER представил на российском рынке три микрофона для подкастов и стриминга.

Микрофон HIPER Broadcast Solo отлично подходит начинающим стримерам. Кардиоидная направленность помогает усиливать звук голоса, а не внешние шумы. Удобная подставка тренога в комплекте позволяет удобно разместить микрофон на столе и направить под нужным углом в сторону говорящего. А благодаря металлическим корпусу и защитной сетке – можно не боятся его случайно уронить или опрокинуть.

HIPER Broadcast USB Set имеет двухслойную сетку, которая блокирует посторонние шумы. Микрофон поддерживает кардиоидный режим захвата, благодаря чему обеспечивает достойное качество звука. В комплекте идет настольный кронштейн-стойка для микрофона, микрофонный держатель типа «паук», съемный Pop-Up фильтр и поролоновая ветрозащита.

Модель HIPER Singer set - старшая в линейке микрофонов HIPER. Подойдет абсолютно для любых задач – общение в Discord, стриминг игр, онлайн совещания, онлайн обучение и т.д. Благодаря встроенным элементам управления пользователь может включать и отключать микрофон одним нажатием кнопки, управлять громкостью наушников, подключенных к микрофону, и громкостью непосредственно микрофона. В комплекте идет настольный кронштейн-стойка для микрофона, крепление для микрофона с жесткой фиксацией, съемный Pop-Up фильтр и поролоновая ветрозащита.

Микрофоны уже доступны по рекомендованной розничной цене 2 390 рублей за модель Broadcast Solo, Broadcast USB Set стоит 2 590 рублей и Singer set обойдется в 3 190 рублей.
Комментарии и отзывы HIPER Broadcast Solo, Broadcast USB Set и Singer set
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