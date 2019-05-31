HP Neverstop Laser: первый в мире лазерный принтер без картриджа

HP анонсировал первый в мире лазерный принтер HP Neverstop Laser без картриджа, а также новую модель МФУ HP Smart Tank с системой непрерывной подачи чернил. Обе новинки компания позиционирует, как устройства для офиса и дома.

HP Neverstop Laser — это лазерный принтер с возможностью быстрой заправки тонера. По словам производителя, для этого достаточно 15 секунд. Стартового запаса тонера хватит на 5000 страниц. Естественно, новинка поддерживает бесконтактную печать и сканирование через фирменное приложение HP Smart App.

Новый МФУ HP Smart Tank может похвастаться увеличенной на 38% скоростью печати, а также датчиком, который предупредит о необходимости дозаправки устройства. Одного запаса чернил должно хватить для печати около 18 тысяч чёрно-белых и 8 тысяч цветных страниц. Новинка способна печатать брошюры и фотографии без полей. Есть также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.

Обе новинки появятся в продаже в июле этого года. Ценник устройств пока не сообщают.