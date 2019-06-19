HP представила в России первый лазерный принтер без сменного картриджа

2019-06-19, Автор - Марсель Гарипов; [122]
18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер без картриджа. Всего в России будут доступны две модели: HP Neverstop Laser серии 1000 и МФУ HP Neverstop Laser серии 1200. В данной статье мы расписали преимущества данной системы, а также все цены на принтеры и расходные материалы.

В первую очередь, HP Neverstop Laser был разработан для среднего и малого бизнеса. С его заправкой справится абсолютно любой пользователь, одного комплектного запаса тонера хватает на 5000 страниц, каждый файл распечатывается с высоким качеством с экономией до 80% затрат, а благодаря приложению HP Smart App можно в удобном формате сканировать и распечатывать документы.

Запас печати

Одним из самых важных факторов при выборе принтера является итоговая стоимость одной страницы печати. По сравнению с обычными лазерными картриджами, HP Neverstop Laser экономит до 80% запаса тонера. Сам принтер поставляется вместе с запасом тонера на 5000 стр. и в дальнейшем можно докупать заправочные тонеры на 2500 стр. Плюсом данной системы также является отличное качество печати, которое не снижается даже при иссякали краски. Скорость печати составляет до 20 страниц в минуту.

Удобство в использовании

Сложность некоторых принтерных систем в том, что для их заправки необходимо звать чуть ли не определенного специалиста. Для заправки же тонером HP Neverstop Laser будет достаточно 15 секунд времени любого сотрудника. Принтер сам уведомляет вас о необходимости добавить тонер с помощью специального индикатора.

HP Neverstop Laser поддерживает работу с мобильным приложением HP Smart App, которое позволяет сканировать и сразу отправлять документы в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или другое облако. Также благодаря приложению можно распечатывать файлы, фотографии со смартфона из любой точки мира или же подключить смартфон напрямую к принтеру и работать даже при отсутствии Интернета. Приложение доступно как для Android, так и iOS.

Цены

На российский рынок поступят в продажу четы модели по следующим ценам:
  • Принтер HP Neverstop Laser 1000a — 14 990 рублей;
  • Принтер HP Neverstop Laser 1000w – 15 990 рублей;
  • МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a — 18 990 рублей;
  • МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w — 19 990 рублей;

    • Цены на расходные материалы будут составлять:
  • Заправочный комплект тонера HP 103A на 2 500 стр. — рублей;
  • Двойной заправочный комплект тонера HP Neverstop Laser 103AD (2 x 2 500 стр.) — 1 390 рублей;
  • Блок фотобарабана HP Neverstop Laser 104A— 4 990 рублей;

    • Комментарии и отзывы
    MX Player для Android получил функцию «к...
    MX Player для Android получил функцию «кMX Player знакомый многим пользователям Android, является одним из редких приложений, которые делают все ...
    Как защитить бытовую технику в своем дом...
    Как защитить бытовую технику в своем домСогласитесь, с развитием современных технологий наши дома потихоньку начинают превращаться в место, где н...
    Можно ли найти утерянный или украденный ...
    Можно ли найти утерянный или украденный Правда ли, что можно ...
    HMD Global перемещает свои сервера в Фин...
    HMD Global перемещает свои сервера в ФинПроизводитель смартфонов Nokia, HMD Global, решил заявить о своей приверженности защите пользовательских ...
    Motorola One Pro получит четыре камеры...
    Motorola One Pro получит четыре камерыВ сети появились предполагаемые рендеры Motorola One Pro с прямоугольным модулем камеры на задней панели,...
    iOS 13 поможет сэкономить деньги за плат...
    iOS 13 поможет сэкономить деньги за платВ iOS 13 появилась новая функция, которая призвана оповещать пользователей о лишних тратах за активные по...
    Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный ...
    Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный Сегодня в центре внимания компактный двухканальный видеорегистратор Dunobil Victor Duo. Эта модель поддер...
    Apple Watch становятся более самостоятел...
    Apple Watch становятся более самостоятелКомпания Apple решила сделать свои умные часы более самостоятельными, снабдив их встроенным механизмом об...


    Обзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Victor Duo. Двухканальный видеорегистратор
    Обзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREENОбзор Razer BlackWidow (2019). Культовая клавиатура с новыми переключателями GREEN
    Обзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньгиОбзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньги
    Обзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в РоссииОбзор Xiaomi Mi Band 4 и Xiaomi Mi 9T 6/64GB. Умные телевизоры и наушники уже в России
    Обзор OPPO A1k. Недорогой смартфон с новым AndroidОбзор OPPO A1k. Недорогой смартфон с новым Android
    HP представила в России первый лазерный ...
    HP представила в России первый лазерный 18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер ...
    Xiaomi привезла в Россию телевизоры по о...
    Xiaomi привезла в Россию телевизоры по оКомпания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут ...
    Предварительный обзор BenQ GL2780. Очень...
    Предварительный обзор BenQ GL2780. ОченьОфициально представлен новый монитор BenQ GL2780, который стоит адекватных денег, выглядит более-менее до...
    Обзор Pacify. Странная игра...
    Обзор Pacify. Странная играВ очередной раз нам на глаза попадается необычная игра, которая вроде как готова вас удивлять и радовать,...
    Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопера...
    Обзор Strike of Horror. Хоррор с коопераДовольно часто нам на глаза попадаются игры, которые вроде задуманы неплохо, интересно выглядят и красиво...
    Creative представила новые наушники для ...
    Creative представила новые наушники для 13 июня в Москве прошла презентация компании Creative Technology, в рамках которой были представлены новы...
    Предварительный обзор Cooler Master Cosm...
    Предварительный обзор Cooler Master CosmСтоит сразу сказать, что компьютерный корпус Cooler Master Cosmos C700P многие геймеры считают лучшим реш...
    Обзор Football, Tactics & Glory. Необычн...
    Обзор Football, Tactics & Glory. НеобычнФутбольных симуляторов на рынке не так много, ведь у разработчиков из EA и Konami настоящая монополия в э...
    Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC ...
    Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC На просторах интернета появилась информация о системе охлаждения ASUS ROG Strix LC 360, которая выглядит ...
    Предварительный обзор Sony Xperia 1. Оче...
    Предварительный обзор Sony Xperia 1. ОчеОфициально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказ...
    Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стои...
    Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. СтоиОфициально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватны...
    Обзор Eternity: The Last Unicorn. Ужасна...
    Обзор Eternity: The Last Unicorn. УжаснаИзначально мне Eternity: The Last Unicorn понравилась и я даже решил, что буду играть с большим удовольст...
    ﻿
    МегаОбзорМегаОбзор
    ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
    MegaObzor в социальных сетях:
    Яндекс.Метрика
    2006-2019 © MegaObzor