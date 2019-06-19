HP представила в России первый лазерный принтер без сменного картриджа

18 июня в Москве прошла презентация HP, в рамках которой был представлен первый в мире лазерный принтер без картриджа. Всего в России будут доступны две модели: HP Neverstop Laser серии 1000 и МФУ HP Neverstop Laser серии 1200. В данной статье мы расписали преимущества данной системы, а также все цены на принтеры и расходные материалы.

В первую очередь, HP Neverstop Laser был разработан для среднего и малого бизнеса. С его заправкой справится абсолютно любой пользователь, одного комплектного запаса тонера хватает на 5000 страниц, каждый файл распечатывается с высоким качеством с экономией до 80% затрат, а благодаря приложению HP Smart App можно в удобном формате сканировать и распечатывать документы.

Запас печати

Одним из самых важных факторов при выборе принтера является итоговая стоимость одной страницы печати. По сравнению с обычными лазерными картриджами, HP Neverstop Laser экономит до 80% запаса тонера. Сам принтер поставляется вместе с запасом тонера на 5000 стр. и в дальнейшем можно докупать заправочные тонеры на 2500 стр. Плюсом данной системы также является отличное качество печати, которое не снижается даже при иссякали краски. Скорость печати составляет до 20 страниц в минуту.

Удобство в использовании

Сложность некоторых принтерных систем в том, что для их заправки необходимо звать чуть ли не определенного специалиста. Для заправки же тонером HP Neverstop Laser будет достаточно 15 секунд времени любого сотрудника. Принтер сам уведомляет вас о необходимости добавить тонер с помощью специального индикатора.

HP Neverstop Laser поддерживает работу с мобильным приложением HP Smart App, которое позволяет сканировать и сразу отправлять документы в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или другое облако. Также благодаря приложению можно распечатывать файлы, фотографии со смартфона из любой точки мира или же подключить смартфон напрямую к принтеру и работать даже при отсутствии Интернета. Приложение доступно как для Android, так и iOS.

Цены

Принтер HP Neverstop Laser 1000a — 14 990 рублей;

Принтер HP Neverstop Laser 1000w – 15 990 рублей;

МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a — 18 990 рублей;

МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w — 19 990 рублей;

Заправочный комплект тонера HP 103A на 2 500 стр. — рублей;

Двойной заправочный комплект тонера HP Neverstop Laser 103AD (2 x 2 500 стр.) — 1 390 рублей;

Блок фотобарабана HP Neverstop Laser 104A— 4 990 рублей;

На российский рынок поступят в продажу четы модели по следующим ценам:Цены на расходные материалы будут составлять: