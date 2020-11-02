HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast для создателей контента

HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast для стримеров и создателей контента.

SoloCast предлагает возможность записи звука Plug N Play и функцию отключения звука.

Микрофон использует кардиоидную схему записи, обеспечивая чистый звук который так необходим стримерам, комментаторам и профессионалам.

HyperX SoloCast имеет компактный размер с регулировкой положения наклона, его также можно установить на монтажный кронштейн или стойку. Микрофон совместим с ПК, PS4 и Mac и работает на основных потоковых платформах, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit, а также сертифицирован ПО Discord и TeamSpeak.

USB-микрофон HyperX SoloCast поступил в продажу по цене 59,99 долларов.