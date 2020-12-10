Hyundai купила Boston Dynamics

Хотя роботы и робототехника стали горячими темами в последние годы, настоящие роботы, которые попадают в новости, не совсем похожи на роботов из фильмов Голливуда. Летающие дроны, боты для доставки еды, боты-консьержи и даже боты-официанты — все имеют одну и ту же основную природу и форму, но довольно далеки от роботов из нашего воображения и фантастики. Boston Dynamics, вероятно, одна из наиболее известных компаний на рынке, которая занимается созданием роботов, и теперь ее покупает компания Hyundai. Для чего именно — пока что информации нет, производитель еще не публиковал официального пресс-релиза. Но, вероятно, роботы будут использоваться в сфере сборки чего-либо или в формате нового варианта транспорта, наверняка и не предскажешь.

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