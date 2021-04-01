Игровой USB ЦАП с усилителем - Creative Sound Blaster GC7

Creative Technology объявляет о выпуске Sound Blaster GC7, первого игрового ЦАП и усилителя новой серии, созданной для геймеров, создателей контента и стримеров.

Sound Blaster GC7 поддерживает технологию обработки звука Sound Blaster и технологии Super X-Fi. Пользователям доступны вспомогательные функции, такие как Sound Blaster, Crystallizer и Smart Volume для использования колонок. Технология Scout Mode позволит вам слышать приближение противника в играх.

Технология Super X-FI для наушников погружает пользователя в гиперреалистичную аудиоголографию, воссоздавая объемное звучание. SXFI BATTLE Mode обеспечивает реалистичный звук, позволяя понять не только направление, но и расстояние до противника.

Creative Sound Blaster GC7 поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, как в наушниках так и в колонках. Кроме того, устройство поддерживает технологию Dolby Digital. Игровой USB ЦАП с усилителем прост в использовании и совместим с платформами от ПК, Mac до консолей PS5, PS4 и Nintendo Switch.
Sound Blaster GC7 будет доступна в России в ближайшее время по ориентировочной цене 11990 руб.
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