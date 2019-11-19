Интеллектуальные экосистемы – будущее Интернета вещей

Инновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинально меняя качество и образ жизни людей. Сергей Костевич, директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT, рассказывает о ключевых трендах, которые способны трансформировать мир в ближайшие 3-5 лет.

Дома будут становиться «умнее»

IoT на производстве

По оценкам Perenio IoT, дома, управляемые искусственным интеллектом, автомобили без водителя и связанные предприятия – три основных направления развития Интернета вещей на ближайшие несколько лет.Многие устройства умного дома сегодня интегрируются с технологией искусственного интеллекта. Это расширяет потребительские свойства товаров. Например, владельцы делают двери своих домов «умнее» с технологией распознавания лиц. Они могут предоставить друзьям и родственникам беспрепятственный доступ в дом, зарегистрировав их лица в системах безопасности. «Умные» холодильники способны определять товары, которые нужно докупить, и сами направляют заказ, например, на Amazon. Домашний обогреватель и кондиционер могут быть подключены к автомобильному GPS и включаться, когда автомобиль владельца находится в нескольких километрах от дома, чтобы вовремя создать нужный микроклимат.Развитие технологии искусственного интеллекта определит возможности домашней автоматизации и в целом обещает стать частью следующей волны эволюции «умного» дома. Автомобили без водителя и удаленный техосмотр Автомобили, управляемые с помощью искусственного интеллекта, смартфонов и голосовой связи - уже давно не являются сценой из научной фантастики. В ближайшие годы порядка 10 миллионов автомобилей с автоматическим управлением могут выйти на рынок.В автомобилях с самостоятельным вождением используются датчики и высококачественные камеры, оборудованные системой предотвращения препятствий и прогнозирующей моделирование. Технология IoT обрабатывает данные этих датчиков и камер, прокладывает путь и отправляет инструкции механизму управления автомобилем.Сегодня на дорогах уже можно встретить автомобили, которые подключены к системам прогнозирования погоды и могут получать из облака информацию о погодных условиях, выполнять различные действия, например, закрытие окон. Есть решения, которые при наведении камеры телефона на двигатель автомобиля, позволяют диагностировать неисправную деталь. Датчики IoT также позволяют отслеживать такие параметры, как давление, температура, вес.Интернет вещей позволяет бизнесу повысить качество управления активами, операционной эффективностью предприятий, товарными запасами. Устройства подключаются к облаку, данные собираются и анализируются по большому числу параметров.Будущее бизнеса лежит в экосистемах, связанных логистическими и аналитическими моделями прогнозирования на основе искусственного интеллекта. Рекомендации, построенные на анализе потребительского опыта с использованием искусственного интеллекта уже в ближайшие 2-3 года серьезно преобразуют розничный бизнес.Вне всякого сомнения, при отсутствии давления каких-либо внешних факторов, можно ожидать настоящий бум массового внедрения IoT-устройств во всех сферах жизнедеятельности человека.